Ilgazzettino.it - Brugnaro rifiuta l?interrogatorio in Procura. Il legale: «Non abbiamo gli atti, l'ho sconsigliato io»

Leggi tutto su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Il sindaco di Venezia, Luigi, non si presenterà in, giovedì 7 novembre, per rispondere alle domande dei sostitutitore Federica Baccaglini e Roberto.