Borsa | l' Asia chiude positiva segnali di ripresa della Cina

Le Borsetiche chiudono positive con ididell'economia cinese. Dopo un avvio in ordine sparso, i listini hanno imboccato la strada dei rialzi con i servizi inche registrano una crescita oltre le attese. Sotto i riflettori le elezioni presidenziali americane. Sale Tokyo (+1,1%). Sul fronte dei cambi lo yen perde nuovamente terreno sul dollaro, a 152,30 e sull'euro a 165,60. A contrattazioni ancora in corso sono in aumento Hong Kong (+1,5%), Shanghai (+2,3%) e Shenzhen (+3,2%). Deboli Seul e Mumbai (-0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale e l'indice Pmi dei servizi del Regno Unito. Dagli Stati Uniti attesi la bilancia commerciale, gli indici Pmi dei servizi e le variazioni settimanali delle sorte di petrolio.