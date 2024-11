Abruzzo24ore.tv - Bonus Natale di 100 euro anche per i precari: cosa sapere subito

Roma - Un'indennità di 100verrà accreditata con la tredicesima di dicembre, estesaai lavoratori con contratti a tempo determinato e part-time. Ilprevisto per il 2024, pari a 100, sarà inserito nella busta paga di dicembre come una tantum. Questa indennità è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto, inclusi quelli con rapporto a tempo determinato o part-time. L'importo verrà calcolato in base al periodo di lavoro effettivamente svolto durante l'anno, ma non subirà variazioni in funzione del tipo di orario lavorativo, che sia full-time o part-time,se organizzato in modalità orizzontale, verticale o ciclica. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre, ha stabilito le norme per questo beneficio, confermando che l’indennità spetta in relazione ai giorni lavorativi che hanno dato diritto alla retribuzione.