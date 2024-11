Quotidiano.net - Bologna in un videogioco

Si intitola ‘Vespera Bononia’ il videogame ambientato sotto le Torri e raccontato dal game director Alessio Brusori, project manager di Power Up Team.-Bononia è una città sospesa tra sogno e incubo, in cui i tramonti non lasciano mai spazio alla notte.