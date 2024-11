Bollette del gas in aumento del 53%

Lapresse.it - Bollette del gas in aumento del 5,3%

Ledel gas salgono del 5,3% a ottobre rispetto al mese precedente. Lo comunica l’Arera – l’Autorità di regolazione per l’energia, il gas, l’acqua e i rifiuti – parlando del valore della materia prima gas del ‘Servizio di tutela della vulnerabilità’. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (Cmem,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità – ricorda l’Arera – viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di ottobre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso inrispetto a quelle registrate a settembre, il prezzo della sola materia prima gas (Cmem,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 40,82 euro al Megawattora (MWh).