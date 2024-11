Today.it - Bersani assolto, non diffamò il generale Vannacci: "Usò un'allegoria"

Leggi tutto su Today.it

Ipotizzare che in un ipotetico "Bar Italia", un luogo ipotetico dove c'è chi si permette di dare dell'anormale a un omosessuale, ci si possa anche permettere di dare del coglion*e a undell'Esercito non è diffamazione, ma una metafora per spiegare un concetto. È quello che in sostanza ha.