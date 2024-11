Sport.quotidiano.net - Basket serie B: l’assenza di Ballabio pesa come un macigno, ma non basta a giustificare questa involuzione. L’Adamant si è inceppata: deve cambiare faccia

Si è inceppato qualcosa nel meccanismo pressoché perfetto, fino a una ventina di giorni fa, delFerrara, che a Padova contro il modesto Petrarca ha palesato tutte le difficoltà di un momento complicato sotto ogni aspetto. L’atteggiamento passivo e la poca intensità non sono piaciuti a coach Benedetto, che già nel post partita non le ha mandate a dire ai suoi e ieri pomeriggio ha tenuto a rapporto il gruppo capitanato da Mathias Drigo per cercare di rimettere a posto le cose e tornareche si è vista nelle prime tre giornate. Sia chiaro, la situazione è tutt’altro che irreversibile, Ferrara è comunque a ridosso della vetta con un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie e due sconfitte, ma è l’collettiva delle ultime uscite che preoccupa.diun(a proposito, possibile che già a metà settimana il ragazzo si sottoponga ad un’ecografia di controllo per capire se la lesione all’adduttore si sia rimarginata del tutto o meno) ma nonun approccio troppo molle e una difesa lontana da quella fatta registrare nelle prime tre gare.