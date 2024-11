Quotidiano.net - Banco de Espana, a Valencia banche esposte per 20 miliardi

Leggi tutto su Quotidiano.net

Lee il settore finanziario spagnoli sono esposti per circa 20nelle zone dicolpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Lo rendo noto ildeche ha chiesto l'attivazione di misure di sostegno a chi ha contratto mutui e finanziamenti senza che questo pesi eccessivamente nei bilanci bancari, replicando il modello utilizzato nella pandemia. In particolare, secondo l'istituto centrale lesonoper 13in crediti a famiglie dove 150mila possiedono un mutuo e 7alle imprese (di cui il 90% sono Pmi). La banca centrale ha assicurato che garantirĂ la disponibilitĂ di contante neimat della zona e che sta studiando misure straordinarie per facilitare il cambio dinote e monete deteriorate da fango e acqua.