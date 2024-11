Lanazione.it - Bagno a Ripoli, coniugi uccisi e bruciati per rapina: chiesto il processo per La Scala

Firenze, 5 novembre 2024 – La procura di Firenze hail rinvio a giudizio per Antonino La, 47 anni, accusato di aver ucciso a scopo di, il 5 dicembre 2023 a, iUmberto Della Nave, 84 anni, e Dina Del Lungo, 83 anni, e poi di aver dato fuoco alla loro casa, usando benzina, per cancellare le tracce. L'uomo fu ucciso con un'arma da taglio, la donna, inferma, fu strangolata. L'omicida agì durante l'assenza della badante. Laè imputato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà,aggravata, distruzione di cadavere, danneggiamento. Avrebbe agito - secondo ricostruzioni - per ragioni di interessi, di soldi. Quel giorno il 118 intervenne per un incendio di abitazione vicino a( Firenze) insieme ai pompieri, poi i soccorritori scoprirono i cadaveri.