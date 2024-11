Anteprima24.it - Aversa, indagine della GdF: sequestrato abbigliamento contraffatto per 2 milioni di euro

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che militariGuardia di Finanza Compagnia Pronto Impiego dihanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari, personali e reali, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quindici persone (cinque sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, sette a quella dell’obbligo di dimora, tre a quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di contraffazione di marchi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché ricettazione. In particolare, dalle indagini sarebbe emersa l’operatività di un’associazione che si sarebbe approvvigionatamerce contraffatta (tra cui capi di, calzature ed accessori vari) recante i marchi e i segni distintivi di note griffes internazionali e nazionali, merce che sarebbe stata successivamente stoccata presso depositi e magazzini nella disponibilità del gruppo e pubblicizzata per la vendita anche su pagine Instagram.