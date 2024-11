Ilgiornale.it - Automotive, le false promesse della transizione green e le certezze della crisi

La prima è stata Volkswagen con la minaccia di chiudere tre stabilimenti in Germania. Quindi è toccato ad Audi. Aria dianche per due siti produttivi di Michelin in Francia e per lo stabilimento Bosch di Modugno in Italia. Chi sarà il prossimo?