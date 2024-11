Parmatoday.it - Autobus: venerdì 8 novembre scatta lo sciopero senza fasce di garanzia

Leggi tutto su Parmatoday.it

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato unodi 24 orediper la giornata di. Loè proclamato "per il rinnovo del contratto nazionale, per ottenere migliori condizioni di lavoro e per promuovere una.