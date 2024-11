Ilpiacenza.it - Auto: a Piacenza l’età media è di 11 anni e 9 mesi, più “matura” di quella nazionale

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

Quanto sono datati i veicoli in viaggio sulle strade? Secondo un’analisi di Facile.it, il parco circolante in Emilia-Romagna è sempre più vecchio tanto chedelledella regione a settembre 2024 è arrivata a 11e 5, il 3,2% in più rispetto ad un anno prima.