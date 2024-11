Temporeale.info - Ausonia / Parco Naturale dei Monti Aurunci, al via un nuovo corso di micologia

Leggi tutto su Temporeale.info

– Visti i risultati positivi della prima edizione che si è svolta lo sgiugno nel Comune di Esperia, è al via il secondodiper raccoglitori organizzato daldei. Il, della durata di 14 ore, valido per la raccolta funghi nella Regione Lazio, si articolerà in . L'articolodei, al via undiTemporeale Quotidiano.