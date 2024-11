Quotidiano.net - Audi, l'utile operativo crolla del 91% nel terzo trimestre (2)

Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi ammontano a 46.262 milioni di euro, in calo dell'8,2% rispetto all'anno precedente. L'è a 2.088 milioni di euro (4.595 milioni nel 2023). I risultati della casa del Gruppo Wolkswagen Group) sono dovuti, ha spiegato, alle difficili condizioni economiche, all'elevata pressione concorrenziale e alle spese di ristrutturazione. Nel complesso,ha ottenuto un marginedel 4,5% (9,1% nel 2023). In diminuzione anche le consegne in Europa (-9,8%), Usa (-16,8%) e Cina (-8,5%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."lavora costantemente sulla propria performance finanziaria in un contesto di situazione macroeconomica complicata e di concorrenza sempre più agguerrita", ha spiegato il CFO Jürgen Rittersberger. "Il nostro obiettivo attuale è aumentare ulteriormente la nostra efficienza e competitività.