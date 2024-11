Ilrestodelcarlino.it - Attilia Villa si è spenta a 104 anni. Dalla batteria alle ore di ricamo

Era una dei tre riccionesi più longevi.si èieri mattina a 104. Per diverso tempo ha vissuto a Misano e ha lavorato a Rimini per la Siae, dove aveva conosciuto il musicista Agostino Severi, che ha poi sposato nel 1941. Per alcuniha affiancato il consorte cantando e suonando la. Ma la sua grande passione è stata quella del. Con orgoglio mostrava la sua casa piena di quadri, coperte, centri, tovaglie e tovaglioli, veri capolavori creati con le sue mani d’oro. Fino a tarda età ha mantenuto una memoria straordinaria, tant’è che a 90faceva ancora l’amministratrice di condominio senza l’aiuto della calcolatrice. Usava solo carta e penna, tant’è che chi la conosceva la definiva la "Pitagora" di Riccione. Anche neglisuccessivi si è prodigata ad aiutare il figlio Fabio nel fare i conti che con la prova del nove tornavano sempre.