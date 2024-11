Atp Finals Djokovic non si presenta in campo | Mi dispiace per il pubblico ma sono ancora infortunato

Leggi tutto su Open.online

Novakha annunciato il forfait dalle Atpper via di un infortunio. «Miper tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana – ha scritto il campione serbo sui social – Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto». «È un onore qualificarsi per le Atpdi Torino – ha scritto – Non vedevo l’ora di esserci, ma a causa di un infortunio non giocherò la prossima settimana». Al posto del serbo entra nel tabellone torinese il nono dell’anno, il russo Rublev. La presenza dia Torino era in dubbio già nei giorni scorsi quando aveva rinunciato al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il campione serbo ha vinto sette volte le Finali Atp. L'articolo Atpnon siin: «Miper il, ma» proviene da Open.