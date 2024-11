Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 4 Novembre 2024. Ninfa Dormiente chiude al 19.5%, Grande Fratello cala al 17.1%

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di– I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.292.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale5ha conquistato 2.096.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 993.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Assassin Club incolla davanti al video 810.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 705.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 720.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 970.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 792.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove il ritorno di Little Big Italy raduna 412.000 spettatori (2.2%). Sul 20 Battleship fa sintonizzare .000 spettatori (%).