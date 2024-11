Anteprima24.it - Approda a Puglianello l’evento benefico “Stelle di Natale” dell’A.I.L. Benevento

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 dicembre l’iniziativa.I.L. Benevento ODV, sezione “Stefania Mottola”, intitolata “di”.avrà luogo ae sarà dedicato alla raccolta fondi in favore dei pazienti ematologici della provincia. “È con grande piacere che il Comune disostiene questa iniziativa di solidarietà. Contributi come quello.I.L. rappresentano un sostegno prezioso per tanti cittadini in difficoltà,” ha dichiarato Raffaella Iannotti, consigliere delegato alla cultura. Anche il sindaco Francesco Maria Rubano ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “di’ è una testimonianza concreta di impegno verso il prossimo. Siamo orgogliosi di accogliere questa raccolta fondi nel nostro comune”, ha affermato.