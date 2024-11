Puntomagazine.it - Aperta la nuova stagione teatrale di Benevento Città Spettacolo

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Grande successo per la campagna abbonamenti: al via la2024/2025 diTeatro con Biagio Izzo in “L’arte della truffa”. Si inaugura questa sera presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” dila2024/2025 diTeatro, diretta da Renato Giordano, con il primoin scena: L’arte della truffa, con Biagio Izzo, per la regia di Augusto Fornari. Loha registrato il tutto esaurito, segnando un grande successo per l’inizio della. Con il dato di 164 abbonamenti sottoscritti, laha già riscosso un forte apprezzamento da parte del pubblico. “Un risultato che ci rende felici ed orgogliosi. – dichiara il presidente di Fondazione, Oberdan Picucci – È un dato che testimonia l’amore dellaper il teatro, nonché il gradimento riscosso della programmazione proposta.