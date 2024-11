Padovaoggi.it - Apen Day - Una giornata con gli apicoltori padovani

Leggi tutto su Padovaoggi.it

Domenica 24 novembre sarà ladell’DAY! Glidell’Associazione Patavinain Padova aprono al pubblico per un giorno le loro aziende per mostrare come si svolge l’attività dell’apicoltore una volta raccolto il miele, nel locale di smielatura, e far scoprire i.