Romatoday.it - Anziano trovato ferito all'alba sul ciglio della strada. Giallo sull'Aurelia

Leggi tutto su Romatoday.it

Undi 79 anni è stato, con un taglioa testa, in. L'uomo, sotto choc, non si ricorda molto di quanto accaduto e sul caso adesso stanno indagando i carabinieri. Unandato in scenaa via, all'altezza dell'incrocio via Cardinal Mastrangelo, lo.