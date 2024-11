Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 5/11/24: Gemma Galgani “dà scandalo”, una corteggiatrice non “sa di che parlare” col tronista e si elimina

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Cosa sarà successo nei parterre più ambiti della televisione italiana? Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni. Un Trono over che non smette di regalarci alti momenti di trash in quel di! Ecco cosa è accaduto: Si parte dache oggi “dà” in tutto lo studio. Erano davvero tutti scandalizzati (momento iconico). Praticamente si vede un’esterna in cui lei provoca molto, in modo spinto, Fabio. Si toglie le calze, lo benda, e gli fa assaggiare la panna, la cioccolata, ecc. Sono scese tre dame per Gabriele ma non le ha tenute. Sabrina è uscita con Francesco, ma poi in studio chiude la conoscenza con lui.