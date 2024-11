Agi.it - Anche Zappi si candida a nuovo capo degli arbitri, sarà duello con Trentalange

AGI -tra Antonioe Alfredola corsa per la presidenza dell'Associazione Italiana. Dopo l'annuncio della discesa in campo dell'ex numero uno ("lo faccio per un'Aia solida, concreta, libera, che tutti devono poter chiamare casa"), oggilancia in una nota la suatura in vista delle elezioni del 14 dicembre. "Mi candido per portare l'Aia verso un futuro di autonomia, dialogo e innovazione, costruito sui valori dell'eccellenza arbitrale" è il proposito del professionista, 59 anni, che lavora nel campo della formazione fiscale e della consulenza tributaria e ha una lunga esperienza come arbitro e dirigente. "Sono prima di tutto un arbitro ed è per la passione e l'amore per questa Associazione che ho deciso dirmi. Voglio mettere al servizio dell'Aia le competenze maturate sul campo e nel mio percorso professionale, per dare nuova energia a questa istituzione che merita di essere un punto di riferimento per il calcio italiano e internazionale" afferma