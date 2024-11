Tpi.it - Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 5 novembre su Rai 3

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni di oggi, 5 novembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20. La prima puntata è dedicata alla storia di Maria Sestina Arcuri, una ragazza di 26 anni, morta tragicamente nel paese di Ronciglione. Maria Sestina credeva di aver trovato l'amore vero, in Andrea vedeva ciò che aveva sempre cercato: un ragazzo accudente e premuroso. Il loro rapporto è durato un lampo, appena quattro mesi.