Ilgiornaleditalia.it - 'Ambulance.AI', a Welfair 2024 presentata l’ambulanza del futuro

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - La nuova frontiera dell’emergenza medica si chiama '.AI'.oggi a, la Fiera del Fare Sanità, in programma alla Fiera di Roma fino al 7 novembre, '.AI' trasforma le ambulanze in centrali di telemedicina mobili, connesse in tempo re