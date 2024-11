Cms.ilmanifesto.it - Alluvione in Spagna, fine della tregua. È tutti contro tutti

Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it

Tra i detriti la gente continua a trovare cadaveri, in tv si assiste alla lotta tra pezzi di Stato. A quasi una settimana dall’di Valencia, la politica spagnola non .in. Èil manifesto.