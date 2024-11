Avellinotoday.it - All'Ospedale "Moscati" la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025

Leggi tutto su Avellinotoday.it

Venticinque anni di corsi universitari per formare infermieri, fisioterapisti e tecnici di radiologia medica. L’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino taglia il traguardo del quarto di secolo come sede esterna’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. E lo fa accogliendo in aula.