Secoloditalia.it - Albania, l’ultima mossa della macchina anti-italiana della sinistra e dei giudici militanti

Leggi tutto su Secoloditalia.it

I numeri parlano chiaro e la strategia di una parte, minoritaria ma rumorosa,magistratura è lampante. Sul terreno minato dell’immigrazione clandestina, deflagrata con il caso, lacavalca la sua crociata contro il governo Meloni da sempre. Non si contano le manovra per osteggiare le politiche migratorie di Palazzo Chigi con una strategia deliberata a tavolino. Le più recenti sono in cima alle cronache giornalistiche: prima l’attacco del Tribunale di Roma sui Paesi sicuri. Poi il ricorso deidi Bologna alla Corte di Giustizia europea del Tribunale di Bologna, infine l’ultimo stop delle toghe di Catania. Ma c’è un filo rosso che unisce ladelle opposizioni alleati con le toghe milit. L’è solo l’ultimo esempioQuesta estate, in appena un mese e mezzo è stata neutralizzata l’apertura (il 15 agosto) di un nuovo Cpr a Porto Empedocle in provincia di Agrigento.