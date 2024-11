Unlimitednews.it - “Alaska Baby”, fuori il 29 novembre il nuovo album di Cremonini

MILANO (ITALPRESS) – Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita ildi Cesare. “”, ottavoin studio della carriera solista di Cesare e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 292024 ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile. Già dal titolo, cinematografico e ispirato, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nelmondo di Cesare. 12 brani, tutti autobiografici, di cuiè anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui si muove libero come non mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop per dare nuova linfa alla musica italiana di qualità.