Ilrestodelcarlino.it - Al via la Campagna “Colite Ulcerosa – IO ESCO”

“La vita là fuori è più bella. E si vede”. Spesso le persone che combattono ogni giorno con le sfide di una patologia cronica, debilitante e stigmatizzante quale la(CU), vivono all’ombra di sintomi e segni che condizionano negativamente la loro quotidianità. Una patologia che interessa 5 milioni di persone al mondo, che in Italia si prevede possa raggiungere un’incidenza di oltre 331mila casi nel 2025 e che si manifesta soprattutto nei giovani adulti, influenzando in modo significativo la loro vita sociale e lavorativa. Nata dall’ascolto di 5 pazienti che racconteranno come ogni giorno “no allo scoperto” e affrontano vita affettiva, lavoro, sport, socialità con consapevolezza e fiducia, la- IOdi Alfasigma e AMICI Italia, vuole aiutarli a raggiungere una maggiore consapevolezza nella gestione della patologia, aiutandoli a non nascondersi a causa della stessa, e a costruire il proprio “piano di azione”.