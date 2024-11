Lanazione.it - Al teatro comunale va in scena il concerto “Autunno verticale” del duo Kairos

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 5 novembre 2024 – Dopo il grande successo della serata dedicata alla prima del cortometraggio “Backswing” e ildei Revue, la rassegna Materiali Inpropone un altro appuntamento dedicato alla creatività giovanile, a confronto in questo caso con i classici e alcune pagine immortali della musica di tutti i tempi. Venerdì 8 novembre, alle ore 21 e 15 aldi Cavriglia, debutta nel Valdarno il Duo, formato dal soprano Sofia Repetto e dal pianista Tommaso Gabellini. Giovanissimi e talentuosi, proporranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Erik Satie e della compositrice Clara Wieck Schumann, come omaggio a "una figura femminile che ha rappresentato mediante la sua musica una lotta per l'intero mondo femminile, una musica di pace ed elegantissima” (come hanno affermato i due protagonisti).