Aiello ‘Tutto sbagliato’ tra paure e perdono | Seguo la direzione del cuore

Leggi tutto su Funweek.it

È da poco in digitale, e in rotazione radiofonica, Tutto sbagliato, il nuovo singolo diche conferma un momento felicemente ispirato per il cantautore cosentino. Romantico e passionale, come si definisce lui stesso, il brano arriva dopo l’estivo Talete ed è ufficialmente la prima traccia che apre la strada al progetto in lavorazione per il 2025. E se le premesse suonano come quello che stiamo ascoltando ora, non resta che augurarci di sentire presto il resto. Nel mezzo, intanto, potrebbero arrivare altri brani e, perché no, un passaggio a Sanremo. Un palco sul qualenon esclude il ritorno dopo la prima esperienza nel 2021 con Ora. Dopo l’estate con Talete (qui la nostra intervista), il tuo autunno si è aperto con Tutto sbagliato che è ufficialmente il primo estratto dal prossimo album.