Salernotoday.it - Addio ad Angelo Trimarco: Salerno perde un maestro della critica d’arte

Leggi tutto su Salernotoday.it

La città disi unisce nel cordoglio per la scomparsa di, critico d'arte, filosofo e giornalista, spentosi all'età di 83 anni. Nato a Catanzaro l'8 aprile 1941,lascia un’eredità profonda nel mondoitaliana per il rigore del suo pensiero e per.