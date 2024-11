Lanazione.it - Acri: “Sul piano casa rendere fruibili i borghi”

Firenze, 5 novembre 2024 -“Spopolare gradualmente i centri urbani troppo affollati, rigenerando il patrimonio edilizio nelle periferie”. Lo ha detto Giorgio Righetti, direttore generale di, l’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio, a margine di Urbanpromo, la rassegna sull’urbanistica organizzata da Inu e Urbit che è iniziata oggi all’Innovation Center della Fondazione Cr Firenze e andrà avanti fino all’8 novembre. “Un nuovo– ha spiegato Righetti - non può prescindere da una solida alleanza tra pubblico e privato, ma lasciatemi lanciare questa provocazione a metà: in Italia abbiamo tantissime aree periferiche piene di spazi e abitazioni da. Compiendo in quelle zone gli interventi necessari, garantendo i servizi e i motivi di interesse che oggi attraggono i lavoratori, i giovani e i meno giovani, è possibile combattere l’affollamento dei centri urbani che oggi, complice anche l’impatto dell’overtourism, genera complessità e costi non più sostenibili”.