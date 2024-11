Anconatoday.it - A14, cambia la viabilità. Chiuso per una notte il tratto Loreto-Ancona sud verso Ancona

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 novembre, saràilcompreso trasud,/Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Conero est". Autostrade per l'Italia.