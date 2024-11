Cataniatoday.it - A Valverde via al progetto "Muoviti ancora"

Leggi tutto su Cataniatoday.it

Mercoledì 6 novembre, a partire dalle 10.30, presso Villa Cosentino (in Via del Santuario, 6) l’Asp di Catania e il Comune dipresentano “”, ilpromosso e curato dall’Uos educazione e promozione della salute rivolto alla popolazione over 65 della provincia etnea.