Lapresse.it - A Piacenza i funerali di Aurora, l’arrivo del feretro della 13enne

Leggi tutto su Lapresse.it

Ildi, ladeceduta adopo essere precipitata da un terrazzino dello stabile in cui viveva e per la cui morte è stato fermato l’ex fidanzato 15enne, è arrivato in Duomo per le esequie. Ad accoglierla tanti ragazzi e ragazze, con palloncini e cartelloni in sua memoria. Prima dell’ingresso delin chiesa, i presenti si sono fermati per un momento di silenzio e di raccoglimento.