Ilfoglio.it - A Meloni conviene la vittoria di Harris? Girotondo di idee

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Conto alla rovescia: in Italia ci si domanda quale scenario sia preferibile per la premier Giorgia, al netto del passato “trumpiano” (quando non era al governo). Il politolo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti