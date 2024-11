Wta Finals Riyadh 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 4 novembre con Paolini

Leggi tutto su Sportface.it

Ile gliper quanto riguarda la giornata dialle WTAdi. Terza giornata di round robin e secondo impegno nel torneo di singolare per Jasmine, che dopo il successo al debutto ai danni di Rybakina sfida la numero uno al mondo, Aryna Sabalenka. Di seguito l’diOre 11:00 – Melichar-Martinez/Perez vs Siniakova/Townsend Ore 13:00 – Rybakina vs Zheng Ore 16:00 – Sabalenka vsOre 18:00 – Kichenok/Ostapenko vs Hsieh/Mertens WtadiconSportFace.