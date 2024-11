Oasport.it - WTA Finals, Jasmine Paolini si gioca il primato con Sabalenka. Zheng-Rybakina per sopravvivere

Terzo giorno di partite a Riad, e torna protagonista il girone viola. Oggi potremo scoprire, in base anche ad un incastro di risultati, quantomeno la primatrice che potrà fregiarsi dell’approdo in semifinale. E in lizza c’è una tennista di nostra conoscenza,. L’azzurra ha già firmato un primo, piccolo capolavoro battendo una Elenache non appare al meglio della condizione. Ma intanto, con questa vittoria sulla kazaka, si è messa sulla buona strada per potersire il passaggio del turno. Ma se la dovrà vedere con la numero 1 al mondo, Aryna. Che sappiamo bene come sul cemento abbia davvero ben poche rivali. Sabato ha messo nuovamente al tappeto Qinwen, la terza volta negli ultimi due mesi in cui ha lasciato la miseria di sei set in sedici partite, di cui quindici vinte.