WTA Finals 2024 Paolini incassa la sconfitta con Sabalenka | è due set a zero per l’avversaria

Riyadh, 4 novembre– Primaper Jasminealle Wtadi Riad. Dopo l'esordio vincente contro la kazaka Elena Rybakina (leggi qui), la 28enne toscana, numero 4 del mondo, cede alla 26enne bielorussa Aryna, numero 1 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 32 minuti.tornerà in campo mercoledì contro la 22enne cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo, match decisivo per accedere alle semifinali, già conquistate da prima del gruppo viola dalla. (Fonte Adnkronos) Foto jasmineInstagram