Repubblica.it - Werdin, Federalberghi Liguria, e la ricetta alla Briatore per i troppi turisti: “Aumentare i prezzi per ridurre l’afflusso”

Hotel pieni in regione per le festività di Ognissanti ma autostrade intasate anche per colpa dei cantieri. “Se a Portofino uno paga una camera 2mila euro non può trovare 3mila persone in piazzetta”