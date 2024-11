Calcionews24.com - Voti Torino-Fiorentina: Palladino vince la settima di fila, ma qualcuno non funziona: su Ikoné e Kouame tutti d’accordo, altri invece dividono i giudizi

Leggi tutto su Calcionews24.com

ed isulla vittoria dellaper 1-0 sul campo delin Serie A. I dettagli e le pagelle in merito Con un gol di Kean lasbanca, ottiene la suavittoria die – quantomeno – si propone per un posto in un’Europa più grande