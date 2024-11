Ravennatoday.it - Volley e inclusione: da tutta Italia a Ravenna per il torneo "Oltre la Siepe"

Dieci formazioni in gara per una festa dello sport tra le palestre scolastiche di Punta Marina e Lido Adriano. E' andata in archivio con il successo dell’Accademia dello Sport di Torino la diciottesima edizione di “la”, ildi pallavolo per atleti con disabilitĂ