Vigamus si espande con GAMM

A novembre, la città di Roma si appresta ad aprire le sue porte a due appuntamenti di portata nazionale che si configurano come un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione storica e l’impatto culturale del videogioco. Si tratta di due appuntamenti che sono legati a filo doppio: da una parte l’apertura al pubblico, per la prima volta, di– Game Museum, prevista il 30 novembre. Dall’altra Checkpoint – Festival of Interactive Experiences, Festival culturale dedicato alla divulgazione e alla valorizzazione del videogioco che si terrà il 28 e 29 novembre che, per l’occasione, ospiterà esperti del settore, personalità di spicco nel panorama internazionale, per esplorare le sinergie tra il medium videoludico e i campi affini, e divulgare il valore culturale e artistico del videogioco sul territorio di Roma come punto di riferimento nazionale e internazionale. Nato dalla straordinaria storia di successo di– Il Museo del Videogioco di Roma, che dal 2012 ha registrato oltre due milioni di visitatori da tutto il mondo, e gestito da Kabuto, start-up innovativa e tecnologica nata da un team con oltre 25 anni di esperienza nel settore,aprirà le sue porte al pubblico nel cuore della Città Eterna presso Piazza della Repubblica.