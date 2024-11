Pianetamilan.it - VIDEO – Real Madrid-Milan, rifinitura in corso: Abraham e Jovic ok | PM News

Leggi tutto su Pianetamilan.it

È iniziato l'allenamento didei rossoneri di Paulo Fonseca in vista didi Champions League di domani. IlÈ iniziato, presso il centro sportivo rossonero diello a Carnago (VA), l'allenamento didel Diavolo di Paulo Fonseca in vista di, partita della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Santiago Bernabéu'. Ecco ildel riscaldamento