Vanityfair.it - Viaggio a Dumfries House, nella Scozia segreta dei reali

è il secondo posto del cuore di re Carlo III dopo Highgrove, la sua residenza nelle campagne inglesi del Gloucestershire. Immersa nei boschi scozzesi dell’Ayshire, la villa in stile palladiano ha da poco aperto la Pink Dining Room, quella preferita dal sovrano, per offrire al pubblico cene ottocentesche in perfetto stile royal