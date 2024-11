Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2024 ore 18:15

Leggi tutto su Romadailynews.it

16,20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTELNO E POMEZIA NORD DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA V IA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CODE IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral