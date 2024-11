Ilpiacenza.it - “Vermiglio”, l’arte di narrare il passato

Il regista Ermanno Olmi negli anni Settanta aveva fatto un film per rendere omaggio alla sua terra, la pianura bergamasca dove affondavano le sue radici. In realtà era nato in un quartiere di Bergamo, nel quartiere Malpensata, dove oggi sorge un parco, il parco Ermanno Olmi appunto. Il film era